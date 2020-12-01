Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в регионах остается напряженной

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр РФ Михаил Мишутин заявил, что ситуация с COVID-19 во многих регионах России продолжает оставаться достаточно напряженной. Об этом сообщает РИА Новости.
"Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной. В больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются", – сказал премьер-министр.
Ранее Мишустин во время встречи с производителями вакцин заявил, что россияне будут прививаться от коронавируса только по желанию.
По данным Оперативного штаба, за последние сутки в России подтвердили 26 402 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 694 случая (21,6%).
Всего в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За последние сутки подтверждено 569 летальных случаев. За весь период по России умерли 40 464 человека. За 24 часа выписали 24 763 человека, за весь период – 1 803 467.
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