Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в регионах остается напряженной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишутин заявил, что ситуация с COVID-19 во многих регионах России продолжает оставаться достаточно напряженной. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной. В больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются", – сказал премьер-министр.

Ранее Мишустин во время встречи с производителями вакцин заявил, что россияне будут прививаться от коронавируса только по желанию.

По данным Оперативного штаба, за последние сутки в России подтвердили 26 402 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 694 случая (21,6%).

Всего в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За последние сутки подтверждено 569 летальных случаев. За весь период по России умерли 40 464 человека. За 24 часа выписали 24 763 человека, за весь период – 1 803 467.