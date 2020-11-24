Путин заявил о готовности России делиться своим опытом по борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Владимир Путин заявил, что Россия готова передавать свой опыт по борьбе с коронавирусом коллегам из заинтересованных государств и международным структурам. Об этом президент сообщил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Глава государства подчеркнул, что в России разработали первую в мире вакцину от COVID-19 – "Спутник V". Она уже испытывается на определенных категориях граждан. Также, по словам президента, в стране зарегистрирована вторая вакцина под названием "ЭпиВакКорона".
"Теперь главное – наладить массовое производство у нас в России и приступить к массовой вакцинации. На подходе и третья наша вакцина. Мы готовы делиться накопленным опытом со всеми заинтересованными государствами и международными структурами", – приводит РИА Новости слова Путина.
Он добавил, что с некоторыми странами обсуждается возможность производства российской вакцины на базе партнеров РФ.
Ранее Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех. По его словам, РФ готова предоставить вакцину всем нуждающимся странам.
Также он сообщал, что обе российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" – безопасны и эффективны. Кроме того, на завершающей стадии испытаний находится третий препарат.
Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в гражданский оборот до конца года
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