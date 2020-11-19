Путин заявил, что власть должна стремиться выполнять обещания

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что у россиян есть много претензий к властям, многие из которых являются обоснованными. Об этом президент заявил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, передает ТАСС.
Специалист представил главе государства преимущества приобретения статуса самозанятости для россиян без излишней административной нагрузки. Президент отметил, что государство стремится не только декларировать задачи, но и реализовывать цели.
"Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития, в данном случае в этом секторе экономики", – подчеркнул Владимир Путин.
Накануне глава государства провел совещание с представителями кабинета министров по вопросам обстановки с коронавирусом в регионах. Президент заявил, что ситуация складывается непросто, однако власти следят за эпидемиологической динамикой. Путин также подчеркнул, что необходимо оказать поддержку главам тех регионов, где особенно сложная ситуация.
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