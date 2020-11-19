Песков заявил, что обращений Путина к гражданам на фоне пандемии не планируется

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Дмитрий Песков заявил, что обращений Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии не планируется. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Президент обращается к нации по мере необходимости. В настоящее время каких-то отдельных обращений не планируется", – отметил Песков.

Ранее Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в режиме видеоконференции, на котором призвал не перекладывать на население вину за дефицит лекарств и посоветовал Минпромторгу рассмотреть возможности увеличения их производства.

Также президент поручил сократить время обработки материалов для теста на COVID-19. По словам Путина, сейчас на проведение анализов требуется 48 часов, а в это время человек продолжает общаться с членами семьи, коллегами.