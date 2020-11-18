Песков рассказал о самочувствии президента

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Президент России Владимир Путин здоров и чувствует себя нормально, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Абсолютно нормально", – заявил Песков, отвечая на вопрос о самочувствии президента.

Как отмечает ТАСС, в среду на совещании с членами правительства о ситуации с COVID-19 в России Путин несколько раз закашлялся, извинившись перед участниками мероприятия.

На совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, Путин призвал не перекладывать на население вину за дефицит лекарств и посоветовал Минпромторгу рассмотреть возможности увеличения их производства.

Также президент поручил сократить время обработки материалов для теста на COVID-19. По словам Путина, сейчас на проведение анализов требуется 48 часов, а в это время человек продолжает общаться с членами семьи, коллегами.