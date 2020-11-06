Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Путина в отставку

Фото: kremlin.ru

Информация об отставке Владимира Путина из-за болезни является полной чушью, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Так он отреагировал на сообщение британской газеты Daily Mail, в котором утверждалось, что Путин планирует оставить должность из-за болезни Паркинсона в январе 2021 года.

"Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное", – отметил Песков, добавив, что Путин не собирается уходить в отставку.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия не намерена терпеть хамство со стороны Запада. Он отметил, что в отношениях между РФ и Западом есть определенный раздражитель, однако необходимо работать над тем, чтобы его "как-то элиминировать".