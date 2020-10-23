Песков заявил о нежелании России терпеть хамство Запада

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Фото: TASS/EPA/SHAMIL ZHUMATOV
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада.
В эфире программы "Большая игра" на "Первом канале" он также отметил, что в Кремле разочарованы реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях.
"Есть определенный раздражитель, но работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то элиминировать, все равно надо сообща", – отметил пресс-секретарь Владимира Путина.
Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможном прекращении партнерства с Евросоюзом из-за отсутствия диалога.
"Хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток", – сказал Песков.
Он также напомнил о словах Путина, что Россию и Германию объединяют общие интересы и проекты, а ФРГ является вторым после Китая торгово-экономическим партнером РФ.
Ранее Лавров указал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергает "геополитическое партнерство" с Россией, из-за чего Москва должна "перестать с ними общаться".
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