Лавров допустил прекращение диалога России с Евросоюзом

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РФ будет вынуждена прекратить общаться с Евросоюзом, если в объединении не начнут понимать необходимость партнерства. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается", – объяснил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия хочет понять, можно ли в настоящий момент иметь какой-то бизнес с ЕС. Лавров добавил, что России надо перестать рассматривать западных партнеров как источник оценок своего поведения.

Ранее МИД РФ призвал США прекратить соперничество великих держав. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.