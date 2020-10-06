В МИД РФ выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Киргизии

Фото: ТАСС/EPA/Igor Kovalenko
Москва рассчитывает, что ситуацию в Киргизии получится решить мирно, в правовом поле. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Российской Федерации.
"Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии – своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны. В складывающихся обстоятельствах приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее Конституции и законодательства", – заявили в пресс-службе МИД РФ. По данным дипмиссии, российская столица ожидает, что станет возможным разрешить кризисную ситуацию путем переговоров и без применения силы.
4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли 4 партии из 16. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в 7%.
Позднее сторонники партий, не прошедших в законодательное собрание страны, собрались на центральной площади Бишкека. Участники требовали отменить результаты и провести повторное голосование.
Стражи порядка стали разгонять демонстрантов при помощи светошумовых гранат и водометов. После столкновений в больницы попало более 100 человек.
В ЦИК Киргизии признали недействительными итоги парламентских выборов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: