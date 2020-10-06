В МИД РФ выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Киргизии

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Москва рассчитывает, что ситуацию в Киргизии получится решить мирно, в правовом поле. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии – своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны. В складывающихся обстоятельствах приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее Конституции и законодательства", – заявили в пресс-службе МИД РФ. По данным дипмиссии, российская столица ожидает, что станет возможным разрешить кризисную ситуацию путем переговоров и без применения силы.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли 4 партии из 16. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в 7%.

Позднее сторонники партий, не прошедших в законодательное собрание страны, собрались на центральной площади Бишкека. Участники требовали отменить результаты и провести повторное голосование.

Стражи порядка стали разгонять демонстрантов при помощи светошумовых гранат и водометов. После столкновений в больницы попало более 100 человек.