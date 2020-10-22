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Москва 24

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Политика

18:24

Путин заявил, что США вряд ли могут претендовать на исключительность

власть политика

Фото: скриншот трансляции youtube.com/Москва 24

Владимир Путин заявил, что США уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Об этом глава государства заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?" – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что по экономическим показателям и политическому влиянию сейчас заметно отличается Китай и Германия. По его словам, серьезно в этом плане в последнее время также усилились Бразилия и ЮАР.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на заседании клуба президент затронет международные и региональные проблемы. По его словам, после выступления глава государства намерен ответить на вопросы участников.

Путин выступит на заседании клуба "Валдай"

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