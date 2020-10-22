Путин заявил, что пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни

Фото: скриншот трансляции youtube.com/Москва 24

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что пандемия коронавируса напомнила о хрупкости человеческой жизни, сообщает РИА Новости.

"Трудно было предоставить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке, даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой", – сказал президент РФ.

Путин также отметил, что пандемия значительно изменила все сферы общественной жизни.

Накануне президент РФ заявил, что в стране не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса.

По его словам, такие планы по борьбе с COVID-19 в правительстве не рассматриваются.

