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Общество

17:54

Путин рассказал о влиянии пандемии на все сферы жизни

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса значительно изменила все сферы общественной жизни.

"Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу больше: повседневную привычную жизнь каждого человека", – заявил президент России .

Президент РФ принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Как ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин намерен затронуть актуальные международные и региональные проблемы.

Накануне президент заявил, что в России не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. По словам главы государства, такие планы по борьбе с COVID-19 в правительстве не рассматриваются.

Путин отметил важность слаженных действий во время пандемии COVID-19

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