В Кремле ожидают содержательное выступление Путина на заседании клуба "Валдай"

Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин может озвучить мнение по всем актуальным международным и региональным проблемам на заседании клуба "Валдай". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет содержательное выступление президента перед участниками клуба, и затем состоится обмен мнениями. Будут заданы вопросы участников, и президент ответит на эти вопросы", – рассказал представитель Кремля.
По словам Пескова, мероприятие ориентировочно начнется в 16:00 по московскому времени.
Ранее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выступил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Накануне он представил информацию о стабилизации ситуации по коронавирусу в РФ за счет вакцинации.
Также 21 октября Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что вакцинацию против коронавируса необходимо разворачивать по всей стране. По его словам, это является одной из основ борьбы с COVID-19.
Путин отметил важность слаженных действий во время пандемии COVID-19
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