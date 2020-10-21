Гинцбург заявил, что массовая вакцинация сделает ситуацию с COVID-19 управляемой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Для предотвращения распространения коронавируса в России потребуется процедура массовой вакцинации. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Надеемся, что в течение 10-12 месяцев, у нас в стране во всяком случае, мы сделаем эту инфекцию вакциноуправляемой", – отметил специалист на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По мнению генерального директора компании "Р-Фарм" Василия Игнатьева, массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".
Эту вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране зарегистрировали вакцину "ЭпиВакКорона".
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