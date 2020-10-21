Гинцбург заявил, что массовая вакцинация сделает ситуацию с COVID-19 управляемой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для предотвращения распространения коронавируса в России потребуется процедура массовой вакцинации. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надеемся, что в течение 10-12 месяцев, у нас в стране во всяком случае, мы сделаем эту инфекцию вакциноуправляемой", – отметил специалист на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По мнению генерального директора компании "Р-Фарм" Василия Игнатьева, массовая вакцинация в России может стартовать в конце ноября. Он отметил, что речь пока идет только о препарате "Спутник V".

Эту вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний. Помимо него, в стране зарегистрировали вакцину "ЭпиВакКорона".

