Вирусологи рассказали, зачем России три вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Разработка нескольких вакцин от коронавируса в России обусловлена множеством факторов, включая покрытие нужд большого количества людей, использование различных технологий и конкуренцию между разработчиками. Об этом в диалоге с Москвой 24 рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов.
На сегодняшний день в России уже зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи. Вторую разработали в новосибирском центре "Вектор" и назвали "ЭпиВакКорона". На подходе третья вакцина, над которой работают специалисты Центра имени Чумакова РАН.
По мнению врача-инфекциониста Викулова, причин для разработки сразу трех вакцин от COVID-19 довольно много.
При этом Викулов подчеркнул, что исследованиями и разработкой вакцины могут заниматься только те научные учреждения, которые получили на это разрешение.
По мнению эксперта, разные страны трудятся над разработкой своей вакцины, потому что созданного в одном государстве препарата может на всех не хватить. "Есть особенности еще чисто регуляторные, чтобы был фактически выбор из разных вакцин. Например, американцы заявили об эффективности препарата "Ремдесивир". При этом на 90% они его забрали себе, а 10% – для остального мира. Это простимулировало создание другими странами альтернативных препаратов. Это закономерные вещи", – отметил Викулов.
В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн также отметил, что очень важным фактором является возможность обеспечить вакциной всех нуждающихся людей.
Альтштейн предполагает, что, возможно, вакцина будет распределена по регионам в зависимости от центра разработки. "Может, Москву будут обеспечивать московской вакциной, а Сибирь – прививать новосибирской. Самое главное, чтобы вакцины были эффективны и безопасны. Если этот критерий будет соблюден, то вполне возможно применение нескольких вакцин", – подчеркнул Альтштейн.
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