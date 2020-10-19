В НИЦ Гамалеи сообщили, когда можно узнать, получил доброволец плацебо или "Спутник V"

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Заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал о порядке проведения пострегистрационных исследований "Спутника V" с добровольцами. В частности, участник сможет узнать, получил он вакцину или плацебо, только после окончания испытаний, отметил специалист.

"Только сдав кровь в контрольных точках, вы сможете узнать, вакцинированы вы или нет. Окончательный результат будет получен, только когда исследование будет "разослеплено", то есть, когда оно будет завершено", – пояснил он.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Препарат получил название "Спутник V", сейчас он находится на пострегистрационной стадии испытаний.

Вторую вакцину от коронавируса уже зарегистрировали под названием "ЭпиВакКорона". Разработку вели в центре "Вектор".