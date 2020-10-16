В Минпромторге оценили сроки производства третьей вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о вероятных сроках начала производства третьей вакцины от коронавируса в РФ.
"Мы должны получить (вакцину. – Прим. ред.) от центра Чумакова до конца года, ожидаем возможности подключиться к производству. То есть есть такое досье вакцины, как только мы его получим, мы должны пройти все регуляторные процедуры в Минздраве, имеется в виду клиника всех фаз, после этого мы запустим производство", – приводит РИА Новости его слова.
Мантуров отметил, что речь идет о 2021 годе. При этом глава Минпромторга пояснил, что суммарно разработка вакцины идет сразу на 18 предприятиях.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в августе 2020 года в России. Препарат получил название "Спутник V", сейчас он находится на пострегистрационной стадии испытаний.
Вторую вакцину от коронавируса уже зарегистрировали под названием "ЭпиВакКорона". Разработку вели в центре "Вектор".
Испытание вакцины "Спутник V" началось на добровольцах старше 60 лет
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