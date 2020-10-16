В Роспотребнадзоре назвали сроки выпуска первой партии вакцины "ЭпиВакКорона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первая пострегистрационная серия вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" будет выпущена в конце октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Производство вакцины "ЭпиВакКорона" будет начато на базе ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади", – говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отмечал, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавируса может начаться уже в конце ноября и декабре.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор".

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.

