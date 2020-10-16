Исследование вакцины "Спутник V" начали на добровольцах старше 60 лет

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В России приступили к исследованию вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет, сообщил РИА Новости глава Минзрава Михаил Мурашко.

"Стартовало исследование вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет", – сказал Мурашко.

По его словам, важным моментом для этой категории пациентов является выработка своих параметров вакцинации.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ в августе. Препарат "Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. 14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19. Препарат "ЭпиВакКорона" разрабатывался в центре "Вектор".

15 октября Михаил Мурашко заявил, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавирусной инфекции, возможно, начнется в конце ноября или декабре.

Ранее ряд экспертов и специалистов озвучивали противопоказания к получению вакцины от коронавируса. В частности, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов выделил наличие первичного иммунодефицита.

Также прививку от COVID-19 не смогут получить беременные и кормящие женщины. Кроме того, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, прививку не смогут сделать болеющие люди. Помимо этого, перед получением вакцины людям запрещено употреблять алкоголь.

