Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев не исключил, что масштабная вакцинация россиян препаратом от коронавируса "Спутник V" может стартовать в конце ноября, сообщает "Интерфакс".
По его словам, обсуждение, совещания и работа по этому вопросу проходят почти каждый день. Он отметил, что в масштабирование производства вакцины "Спутник V" вовлечено пять производственных площадок.
"По общей оценке значимое количество и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре", – сказал Игнатьев на форуме "Открытые инновации".
На сегодняшний день в России уже зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи.
Вторую разработали в новосибирском центре "Вектор" и назвали "ЭпиВакКорона". На подходе третья вакцина, над которой работают специалисты Центра имени Чумакова РАН.
Данные об эффективности вакцины "Спутник V" получат в начале ноября
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