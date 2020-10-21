Путин объяснил рост смертности от коронавируса

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
Владимир Путин заявил, что рост смертности от коронавируса связан в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти, сообщает РИА Новости.
"Смертность у нас, к сожалению, подросла от ковида по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности", – отметил глава государства.
Президент РФ подчеркнул, что "общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной".
Также Путин заявил, что в стране не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса.
Кроме того, глава государства отметил, что необходимо разворачивать вакцинацию от коронавируса по всей стране.
В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировано 4 389 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 684, в Московской области – 466, в Нижегородской области – 332, в Ростовской области – 305.
Всего в России зарегистрировано 1 447 335 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Эксперты рассказали, когда заболеваемость COVID-19 в РФ пойдет на спад
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: