Путин объяснил рост смертности от коронавируса

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков

Владимир Путин заявил, что рост смертности от коронавируса связан в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти, сообщает РИА Новости.

"Смертность у нас, к сожалению, подросла от ковида по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности", – отметил глава государства.

Президент РФ подчеркнул, что "общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной".

Также Путин заявил, что в стране не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса.

Кроме того, глава государства отметил, что необходимо разворачивать вакцинацию от коронавируса по всей стране.

В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировано 4 389 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 684, в Московской области – 466, в Нижегородской области – 332, в Ростовской области – 305.

Всего в России зарегистрировано 1 447 335 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.