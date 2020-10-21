Путин заявил об отсутствии планов вводить жесткие ограничения в РФ

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Владимир Путин заявил, что в России не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать", – заявил президент РФ на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Путина, возросшая смертность по COVID-19 во многом объясняется тем, что врачи начали более тщательно фиксировать конкретные причины смерти людей.

Кроме того, президент оценил перспективы вакцинации в РФ.

"Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", – заявил Путин.

В своей речи глава государства подчеркнул, что в настоящий момент в России есть необходимые лекарства и вакцины от коронавируса. От граждан требуется продолжать соблюдать меры предосторожности, а компетентные органы будут наращивать объемы тестирования и терапии COVID-19.

Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов ранее рассказал, что в его учреждении идет работа по созданию объединенной вакцины от гриппа и коронавируса. Что касается антиковидной разработки предприятия, то вакцину "ЭпиВакКорона" планируют вывести на пострегистрационное тестирование в ноябре.

Первый российский препарат "Спутник V" уже находится на стадии пострегистрационных испытаний. Как сообщается, в столичном регионе первый компонент "Спутника V" получили 17 тысяч человек, еще 6 тысяч – второй.

