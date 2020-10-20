Власти Москвы не планируют закрывать промпредприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы не планируют закрывать промышленные предприятия города из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов телеканалу "Россия 24".

По словам Ефимова, закрытие властями предприятий даже не рассматривалось. Заммэра пояснил, что это связано с тем, что промышленность Москвы показала свою эффективность и умение соблюдать требования эпидемиологов.

Ранее в Минпромторге заявили, что не видят необходимости в закрытии магазинов и предприятий общепита. Однако в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения требований Роспотребнадзора.