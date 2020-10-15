За 10 лет валовая стоимость обрабатывающей промышленности выросла почти вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Валовая стоимость обрабатывающей промышленности за 10 лет выросла почти в два раза. Наиболее уверенный рост наблюдался в последние три года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что с 2010 года валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности увеличилась с 1,07 триллиона до 2,9 триллиона рублей.
При этом доля обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта выросла на 3,4 процентных пункта и составила 16,2%.
Наиболее уверенный рост промышленного производства наблюдался в 2017 году – 1,7%, в 2018-м – 6,1%, и в 2019-м – 5,6%.
По итогам восьми месяцев 2020 года рост промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил уже 5%, добавил Ефимов.
Заммэра отметил, что сохранить динамику в период пандемии и временных ограничений позволила поддержка со стороны города. Московская промышленность получает субсидии и гранты, а также особые статусы, что дает значительные налоговые льготы.
"Только в 2019 году столица выделила на поддержку промышленности почти 2,2 миллиарда рублей в виде льгот для промкомплексов, субсидий на 624 миллиона рублей и один миллиард рублей в качестве льгот резидентам особой экономической зоны "Технополис "Москва", – подчеркнул Ефимов.
С 2017 года наиболее высокие темпы роста показали такие отрасли, как производство химических веществ и химических продуктов, транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и материалов для медицинских целей.
Ранее Ефимов сообщил, что за последние восемь месяцев в Москве выросли объемы производства лекарств, машин, химических веществ, пищевой продукции и бумажных изделий. В сравнении с прошлым годом общий рост составил 2,9%.
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