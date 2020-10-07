Собянин открыл испытательный комплекс электрооборудования

14:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл универсальный испытательный комплекс электрооборудования для морского флота, созданный корпорацией "ВНИИЭМ".
"Обычно считается, что Москва в настоящее время не особо славится промышленностью. Это полное заблуждение. В Москве в промышленности работают около 700 тысяч человек. Это главный промышленно-обрабатывающий центр страны", – сказал мэр.
Он отметил, что в городе производится все, начиная от бытовых приборов до космических аппаратов, как на предприятии корпорации.
Собянин также поздравил предприятие с Днем московской промышленности, который отмечается 7 октября. Он напомнил, что в столице принято широко праздновать этот день, но в связи с эпидемиологической ситуацией пришлось отказаться от этого.
Мэр вручил поздравительное письмо коллективу и ветеранам предприятия.
В 2019 году ВНИИЭМ получил статус промышленного комплекса. Это дало предприятию право на налоговые льготы. Ожидается, что в текущем году объем предоставленных городом льгот составит 28 миллионов рублей.
В 2020 году корпорация завершила реализацию инвестиционного проекта по созданию универсального испытательного комплекса электрооборудования для морского флота.
Комплекс предназначен для испытаний электроприводов, электронасосов высокой и средней производительности и генераторов, устанавливаемых на судах морского флота.
Собянин сообщил, что все московские предприятия продолжают работать без ограничений. "Хочется отметить, что в этом году объем промышленной продукции увеличился", – подчеркнул мэр.
Ранее градоначальник подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Компании, которые не последуют новым правилам, будут оштрафованы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: