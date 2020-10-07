Собянин открыл испытательный комплекс электрооборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл универсальный испытательный комплекс электрооборудования для морского флота, созданный корпорацией "ВНИИЭМ".

"Обычно считается, что Москва в настоящее время не особо славится промышленностью. Это полное заблуждение. В Москве в промышленности работают около 700 тысяч человек. Это главный промышленно-обрабатывающий центр страны", – сказал мэр.

Он отметил, что в городе производится все, начиная от бытовых приборов до космических аппаратов, как на предприятии корпорации.

Собянин также поздравил предприятие с Днем московской промышленности, который отмечается 7 октября. Он напомнил, что в столице принято широко праздновать этот день, но в связи с эпидемиологической ситуацией пришлось отказаться от этого.

Мэр вручил поздравительное письмо коллективу и ветеранам предприятия.

В 2019 году ВНИИЭМ получил статус промышленного комплекса. Это дало предприятию право на налоговые льготы. Ожидается, что в текущем году объем предоставленных городом льгот составит 28 миллионов рублей.

В 2020 году корпорация завершила реализацию инвестиционного проекта по созданию универсального испытательного комплекса электрооборудования для морского флота.

Комплекс предназначен для испытаний электроприводов, электронасосов высокой и средней производительности и генераторов, устанавливаемых на судах морского флота.

Собянин сообщил, что все московские предприятия продолжают работать без ограничений. "Хочется отметить, что в этом году объем промышленной продукции увеличился", – подчеркнул мэр.

Ранее градоначальник подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Компании, которые не последуют новым правилам, будут оштрафованы.