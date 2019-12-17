Собянин присвоил статус промкомплекса двум столичным предприятиям

портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Во вторник, 17 декабря, двум предприятиям столицы присвоили статус промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Статус присвоен ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ГосНИИАС), которое было основано в 1946 году на базе одной из лабораторий летно-исследовательского института имени Громова. Статус государственного научного центра был присвоен предприятию в 1994 году.
Специалисты предприятия проводят исследования в области авиации, разрабатывают алгоритмы, информационное и программное обеспечение авиационных комплексов, а также анализируют эффективность авиационных систем.
ГосНИИАС является ведущим российским научно-исследовательским центром в области разработки комплексов авиационного бортового оборудования. Обладает уникальными научными школами и научно-технической базой. На предприятии работают 1 729 человек
Также статус промышленного комплекса присвоен АО "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А. Г. Иосифьяна" (Корпорация "ВНИИЭМ"). Корпорацию основали в 1941 году как завод № 627 для разработки и выпуска электротехнических средств для обороны города.
Предприятие участвовало в разработке электротехнического оборудования первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В настоящее время входит в структуру Госкорпорации "Роскосмос".
На предприятии выпускаются космические аппараты и комплексы, электрооборудование и системы управления для АЭС, электронасосы, электродвигатели и электроприводы, оборудование для нефтегазовой промышленности, электротехнические и конструкционные материалы. На предприятии работают 2 499 человек.
Таким образом, в столице действуют 53 промышленных комплекса и 36 технопарков, в которых работает более 105 тысяч человек.
Ранее президиум правительства Москвы присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям: ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" и ОАО "Меридиан".
Первая организация работает с 1932 года и занимается разработкой материалов для авиационной и космической техники. В институте создали более трех тысяч марок конструкционных и функциональных материалов.
Предприятие "Меридиан" производит и реализует широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов.
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