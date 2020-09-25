В Москве выросли объемы производства лекарств, машин и пищевой продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве за последние восемь месяцев выросли объемы производства лекарств, машин, химических веществ, пищевой продукции и бумажных изделий, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он отметил, что в сравнении с прошлым годом общий рост составил 2,9 процента. "При этом системное увеличение объемов производства показывает сектор обрабатывающей промышленности – на 4,8 процента, по итогам семи месяцев текущего года аналогичный показатель в этой отрасли составлял 3,5 процента", – пояснил заммэра.
На 26,9 процента выросло производство фармацевтики. Рост производства бумаги и бумажных изделий составил 11,7 процента. Эксперты объясняют это тенденцией, связанной с охраной окружающей среды и увеличением объема товаров, приобретаемых дистанционно.
Рост производства пищевой продукции составил 8,4 процента. Это касается мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов и хлебобулочных изделий. Производство машин и оборудования выросло в 2,7 раза. В частности, предприятия города выпустили 10,5 тысячи лифтов – на 25 процентов больше, чем годом ранее.
В 2,6 раза выросло производство химических веществ. Особо высокие темпы показали сегменты лакокрасочных изделий, средств дезинфекции и гигиены, парфюмерной и косметической продукции.
56 столичных предприятий, получивших статус промышленного комплекса, в совокупности могут экономить примерно 2,2 миллиарда рублей в год. На сэкономленные средства можно развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии или рынки сбыта.
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