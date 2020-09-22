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Мэр Москвы

14:09

Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Вика Мера"

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса заводу "Вика Мера". Это означает, что предприятие сможет пользоваться сниженной ставкой налога на прибыль. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Завод "Вика Мера" является дочерней компанией немецкой фирмы по производству измерительных приборов Wika. Для завода ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, составит 12,5% при стандарте в 17%.

В России компания работает более 25 лет. В 2013–2017 годах АО "Вика Мера" построило в ТиНАО производственно-административный комплекс общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Сейчас там трудятся 148 человек.

Предприятие выпускает промышленные манометры, байпасные уровнемеры, мембранные разделители, защитные гильзы, термометры сопротивления, термопары. Известно, что порядка 30% продукции организации реализуется в Москве и области, остальные 70% распределены на регионы РФ.

В конце июля Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям разного профиля. Новый статус получили АО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион" и ООО "Научно-технический центр "Бакор".

Компания "Регион" занимается разработкой и поставками высокоточного вооружения морского и авиационного базирования. Что касается компании "Бакор", то это предприятие производит уникальную фильтрующую керамическую продукцию.

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