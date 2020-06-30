Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка двум инновационным предприятиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса якорного резидента технопарка и предоставлении налоговых льгот двум инновационным компаниям.

Обе компании производят медицинское оборудование и системы промышленной автоматизации. Для них снизят с 17% до 12,5% ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет.

АО "Текон-Инжиниринг" является резидентом технопарка "Текон" В Хорошёво-Мнёвниках. Компания осуществляет полный цикл проектирования, производства и внедрения систем промышленной автоматизации в сфере энергетики.

Компания планирует увеличить вычислительные мощности и внедрить инфраструктуру виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastructure), а также создать полигонный комплекс для тестирования оборудования АСУ ТП. Прогнозируемый объем инвестиций – 41 миллион рублей.

ООО "Медицинские Компьютерные Системы" специализируется на разработке и производстве высокотехнологичного диагностического и терапевтического медицинского оборудования. Это электрокардиографы (ЭКГ), электроэнцефалографы (ЭЭГ), автоматические дефибрилляторы, реанимационные массажеры, ЭЭГ/ЭКГ электроды и комплексы неинвазивного скрининга – шлемы ЭЭГ, кардиовизоры и нейровизоры.

Продукцию предприятия закупают столичные вузы и научные центры МГУ, МГППУ, Институт медико-биологических проблем РАН, а также медицинские учреждения – психиатрическая клиническая больница № 1 имени Алексеева, Московский научно-практический центр наркологии и медицинский биофизический центр имени Бурназяна.

Компания планирует закупить цифровой плоттер (графопостроитель) и соответствующее программное обеспечение для расширения производства шлемов ЭЭГ.

Этим летом для студентов более 15 ведущих технических вузов города доступна практика в высокотехнологичных компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

Студенты смогут стать полноправными участниками наукоемкого и инновационного процесса, а с окончанием практики учащиеся могут претендовать на рабочие места на предприятиях особой экономической зоны.