Прием заявок на участие в программе развития экспортных продаж продлили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прием заявок на участие в совместной акселерационной программе Московского экспортного центра (МЭЦ) был продлен до 22 июля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Мы перенесли срок окончания приема заявок и вдвое увеличили число участников – с 15 до 30 компаний. Это позволит большему числу компаний пройти акселерацию, сформировать конкурентный экспортный продукт, освоить новые рынки и увеличить объем продаж за рубежом", – объяснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Столичная акселерационная программа включает в себя четыре модуля. Она рассчитана на четыре месяца, причем каждый пройденный модуль проверяется.

Как рассказал Фурсин, заявки на участие в программе уже подали представители 13 отраслей. Наибольший интерес к ней проявляют производители машин и оборудования, на втором месте – компании из сферы электроники и электротехники.

Доля индивидуальных предпринимателей среди подавших заявки – более 20 процентов.

Окончательных участников акселератора определит экспертная комиссия. Специалисты будут руководствоваться несколькими критериями – особо обращая внимание на готовность компании к международному рынку и ее экономические показатели.

Участникам программы развития экспортных продаж потребуется оплатить 15 процентов от стоимости, 85 процентов доплатит Московский экспортный центр. Заявку необходимо оставить в самом учреждении или на официальном сайте.

В предыдущем акселераторе МЭЦ и бизнес-школы "Сколково" участвовали 29 компаний. Программа была проведена в два потока, а ее участники заключили несколько экспортных контрактов.

Ранее стало известно, что центр "Моспром" разработал программу по стимулированию спроса на продукцию столичных компаний. Специализация проекта – предприятия сфер строительства, агропромышленности, машиностроения и транспорта.

