Акселератор для экспортно ориентированных IT-компаний запустят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Программа экспортной акселерации GoGlobal, которая предназначена для IT-компаний, откроется в Москве. Она начнет работу в четверг, 18 июня, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Обучение будет проходить три месяца. Проект был подготовлен Московским экспортным центром (МЭЦ) совместно с "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив.
"IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, и мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве. Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими", – рассказала Сергунина. По ее словам, конкурсная комиссия отобрала 20 проектов из 120 потенциальных участников.
В ходе обучения эксперты и менторы будут помогать участникам проекта выйти на международные рынки. Планируются еженедельные групповые практикумы для постановки задач. Кроме того, нужно будет анализировать достигнутые результаты.
Каждой компании-участнику организуют 24 индивидуальные встречи с менторами и 16 часов консультаций с экспертами для детального разбора своих кейсов.
"Наставники помогут предпринимателям найти целевую аудиторию за рубежом, проанализировать потребности клиентов, адаптировать под них продукт, совершить первые продажи и сформировать план достижения устойчивой выручки", – обращает внимание руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Так, в этом году предусмотрены дополнительные потоки акселератора. По словам генерального директора "Акселератора ФРИИ" Дмитрия Калаева, за 6 лет свыше 600 IT-компаний прошло очную акселерацию.
МЭЦ создан правительством столицы в 2017 году для продвижения продукции столичных производителей на зарубежных рынках.
Ранее стало известно, что прием заявок на предоставление субсидий для МСП продлен до 19 июня. Решение принято в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
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