Прием заявок на предоставление субсидий для МСП продлен до 19 июня

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Срок приема заявок о признании субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве в этом году продлили до 19 июня включительно. Решение принято в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.
Департамент утвердил порядки предоставления субсидий для субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия. Такие компании могут частично компенсировать проценты по кредитам, расходы на лизинг или приобретение оборудования, а также на коммунальные платежи.
Подробную информацию можно получить в ГБУ "Малый бизнес Москвы" по телефону 8 495 225-14-14. Также информация о порядке включения в перечень соцпредприятий размещена на сайте mbm.mos.ru в разделе "Вступите в реестр социальных предприятий Москвы".
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал столичных компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее. Вложения направлены в реконструкцию, модернизацию производства и закупку нового оборудования.
При этом доля внебюджетных инвестиций составила 81,7 процента. За последние девять лет объем инвестиций в основной капитал в столице вырос более чем в два раза. На долю Москвы приходится 15 процентов российского объема инвестиций и около половины прямых иностранных инвестиций всей страны.
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