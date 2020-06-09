В столице начали чаще выдавать кредиты бизнесу под гарантии города

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
За пять месяцев предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена благодаря Фонду содействия кредитования малого бизнеса Москвы, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Общая сумма выданных за пять месяцев этого года кредитов с поддержкой ФСКМБМ превысила на 16 процентов аналогичный показатель прошлого года: тогда бизнесмены привлекли 7,6 миллиарда рублей", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Отмечается, что гарантии ФСКМБМ покрывают до 70% кредита. Фурсин добавил, что у предпринимателей появляется возможность привлечь средства в условиях, когда отсутствуют собственные ресурсы для обеспечения по кредиту.
Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов обратил внимание, что средний объем поручительств постепенно растет. По его словам, в настоящий момент объем составляет порядка 19 миллионов рублей.
При этом с ФСКМБМ сотрудничает 70 кредитных организаций. Получить поддержку фонда могут малые и средние предприятия почти всех отраслей.
Помощь не предоставляется игорному бизнесу и компаниям, работающим с подакцизными товарами.
Подать заявку на оформление поручительства предприниматели могут в ФСКМБМ, через кредиторов – партнеров фонда и в центрах услуг для бизнеса.
Обратиться за консультациями о кредитовании, реструктуризации займов предприниматели могут по телефону +7 (495) 276-24-17.
Ранее стало известно, что более 200 начинающих бизнесменов учится в "Онлайн-Акселераторе МБМ". В конце первого курса начинающих предпринимателей ждет инвестиционная сессия, запланированная на 25 июня.
Самозанятые могут рассказать о своей работе
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