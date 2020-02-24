Собянин назвал центры МБМ "взлетной полосой" для начинающих предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назвал столичные центры услуг для бизнеса "взлетной полосой" для начинающих предпринимателей. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы уже привыкли получать госуслуги по принципу одного окна – в МФЦ. Напомню предпринимателям, что по схожему принципу работают центры "Малый бизнес Москвы" – МБМ. Это "взлетная полоса" для начинающих и консультант для тех, кто уже думает о развитии", – подчеркнул глава города.

По его словам, в Москве открыты 16 центров услуг для бизнеса. Специалисты помогают начинающим предпринимателям определиться с целью и подготовить пакет документов. Они также проводят акселераторы, мастер-классы, лекции.

"Все это бесплатно. Для получения помощи необязательно идти в офисы: услуги можно получить онлайн", – напомнил Собянин.

Ранее стало известно, что самой популярной сферой деятельности среди молодых российских бизнесменов является сфера услуг.

Молодые предприниматели организуют спортивные клубы, юридические агентства, сети кафе и караоке. Также распространено социальное предпринимательство: сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов, театры, центры детского массажа и мануальной терапии.

Еще одна популярная сфера для начинающих бизнесменов – интернет-предпринимательство: интернет-маркетинговые агентства, компании-разработчики программного обеспечения и дизайнерские компании. Больше всего молодых бизнесменов проживают в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и Омской области.