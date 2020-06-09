Более 200 начинающих бизнесменов учится в "Онлайн-Акселераторе МБМ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 200 начинающих предпринимателей проходит обучение в "Онлайн-Акселераторе МБМ", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, слушатели, которые продемонстрируют лучшие результаты, смогут привлечь финансирование в свои стартапы.

"Программа разработана для тех, кто хочет создать или вывести на новый уровень собственный бизнес. Предприниматели, набравшие по итогам обучения больше всего баллов, представят свои проекты на инвестиционной сессии. Это даст им возможность привлечь финансирование", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Для слушателей разработали семь образовательных модулей, посвященных современным подходам к созданию стартапов, а также инструментам управления ими. Участники узнают, как придумать идею для бизнеса и начать ее реализовывать, собрать команду и создать продукт.

Также начинающие бизнесмены изучат дополнительные материалы и выполнят практические задания. Их проверят наставники и дадут рекомендации по развитию проекта.

В конце первого курса начинающих предпринимателей ждет инвестиционная сессия, запланированная на 25 июня. Для участия нужно посмотреть видеолекции, успешно выполнить все задания и подать заявку до 23 июня.

Обучение бесплатное, пройти курс могут все желающие. Семь модулей доступны на странице акселератора.

Ранее стало известно, что до 11 июня продлили прием заявок на участие в программе для инновационных стартапов Biomedtech проекта "Московский акселератор". Программа посвящена биомедицинским технологиям и фармацевтике. Жюри выберет 30 лучших проектов, которые смогут пройти акселерацию и вывести свои решения на рынок при поддержке экспертов и партнеров программы. В течение 10 недель участники будут проходить обучение и с помощью экспертов дорабатывать свои решения.

Проект "Московский акселератор" запустили в ноябре 2019 года. Он поддерживает проекты, связанные с созданием инновационных продуктов и технологий.