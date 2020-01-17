Более 900 команд подали заявки на участие в программе "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Участвовать в новой программе поддержки бизнеса "Московский акселератор" захотели более 900 команд, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, из 931 команды, которые подали заявки, больше половины участников узнали об акселераторе через соцсети.
"Это еще раз подтверждает, что цифровое пространство для предпринимателей, работающих в высокотехнологичной сфере, становится основным источником информации", – приводятся в сообщении Фурсина.
Подать заявку на участие в первой программе, которая называется "Цифровые сервисы", могли подать участники стартапов, создающие продукты в сфере высоких технологий.
Как отмечается, было отобрано 20 компаний.
"Из них 40% работают в сфере ретейла, 25% ориентированы на оптимизацию логистических процессов, 20% развивают образовательные технологии, а 15% разрабатывают технологии в сфере недвижимости", – говорится в сообщении.
Программа "Цифровые сервисы" будет идти до 18 марта. Для предпринимателей проведут консультации, трекшн-митинги, воркшопы и мастер-классы. А 19 марта команды представят результаты работы.
Наиболее успешные участники программы получат денежное вознаграждение от компаний-партнеров. Его можно будет потратить исключительно на развитие бизнеса. Призовой фонд составит до 10 миллионов рублей по каждому тематическому курсу.
В течение каждой недели предприниматели смогут проводить индивидуальные консультации с экспертами в удобном для них формате. По пятницам участников акселератора ждут отчетные презентации, а по субботам — воркшопы.
Летом 2019 года перезапустили портал для малого и среднего бизнеса mbm.mos.ru. На нем собрана вся актуальная информация для предпринимателей. Функционал сайта обновили с учетом их запросов.
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