Более 400 компаний подали заявки на участие в программе "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 400 компаний подали заявки на участие в новой программе поддержки бизнеса "Московский акселератор". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках "Московского акселератора" в 2019–2020 годах будет проходить 20 тематических курсов. Первым из них станет "Цифровые сервисы". Заявки будут принимать до 15 декабря, а результаты опубликуют 24 декабря на странице программы.

К участию приглашаются технологические команды и стартапы, работающие над инновационными решениями в сфере образования, логистики, ретейла и управления недвижимостью. В программе примут участие 20 лучших команд и стартапов.

В течение каждой недели предприниматели смогут проводить индивидуальные консультации с экспертами в удобном для них формате. По пятницам участников акселератора ждут отчетные презентации, а по субботам — воркшопы.

Сама программа стартует 17 января и продлится по 18 марта 2020 года. Наиболее успешные участники программы получат денежное вознаграждение от компаний-партнеров. Его можно будет потратить исключительно на развитие бизнеса. Призовой фонд составит до 10 миллионов рублей по каждому тематическому курсу.

"За время программы ее участники смогут прокачать свой технологический стартап вместе с лидером рынка и получить поддержку города и корпораций в развитии своего дела", – заключил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В октябре сообщалось, что за семь месяцев 2019 года количество новых индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 9%. Правительство Москвы для ИП создает систему преференций: прямую финансовую поддержку, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационную поддержку. Для ИП, которые впервые зарегистрированы, действуют двухлетние налоговые каникулы.

