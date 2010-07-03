Программа поддержки бизнеса "Московский акселератор" стартовала в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве начинает действовать новая программа поддержки бизнеса "Московский акселератор". Ее запускают фонд "Московский инновационный кластер", Агентство инноваций Москвы и российские технологические компании.

В рамках "Московского акселератора" в 2019–2020 годах будет проходить 20 тематических курсов. Первым из них станет "Цифровые сервисы". Заявки будут принимать до 15 декабря.

К участию в "Цифровых сервисах" приглашаются технологические команды и стартапы, которые создали готовые продукты и получили симпатию клиентов. Направления – образование, автоматизация зданий, логистика ретейла:

EdTech (новые технологии в обучении)

LogTech (беспилотные технологии)

RetailTech (повышение качества обслуживания, анализ потребительских предпочтений)

PropertyTech (решения для автоматизации зданий, умный дом)

Наиболее успешные участники программы получат денежное вознаграждение от компаний-партнеров. Его можно будет потратить исключительно на развитие бизнеса. Призовой фонд составит до 10 миллионов рублей по каждому тематическому курсу.

"Участникам трека предстоит пройти интенсивный десятинедельный курс от отраслевых экспертов. Команды с самыми высокими результатами получат комплексную поддержку. Их пригласят тестировать свои продукты на лучших городских и корпоративных площадках. Они получат помощь в привлечении заказчиков и партнеров, смогут на льготных условиях работать в одном из объектов инновационной инфраструктуры Москвы", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

