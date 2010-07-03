Бизнес-акселератор сферы услуг стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Бизнес-акселератор для малых и средних предприятий сферы услуг стартовал в столице. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Занятия рассчитаны на начинающих предпринимателей и уже действующих бизнесменов сфер туризма, общественного питания, дошкольного обучения, а также в бьюти-индустрии. Участники акции смогут посещать бесплатно лекции, вебинары и личные консультации.
Опытные консультанты помогут предпринимателям определить точки роста компаний, найти инструменты для развития бизнеса, составить план масштабирования на срок от шести до 18 месяцев, а также обзавестись полезными контактами.
Занятия будут проходить на протяжении шести недель на площадке Фонда развития интернет-инициатив. Участники представят свои результаты 20 декабря. Проект организован столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития по просьбе представителей бизнеса.
"Для нас, для города, важна обратная связь, чтобы расставлять свои приоритеты по поддержке бизнеса, и акселератор дает эту обратную связь – как от ведущих игроков рынка, так и от тех, кто еще только заходит в бизнес", – подчеркнул заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич.
Ранее сообщалось, что с начала 2019 года с помощью портала MBM.MOS.RU столичные предприниматели получили 80,3 тысячи бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. Более 34 тысяч человек посетили около 950 разноформатных мероприятий.
В октябре сообщалось, что количество новых индивидуальных предпринимателей в Москве в 2019 году выросло на 9%. Правительство Москвы для ИП создает систему преференций: прямую финансовую поддержку, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационную поддержку. Для ИП, которые впервые зарегистрированы, действуют двухлетние налоговые каникулы.
"Акселератор ресторанного бизнеса" запустили для поддержки столичных предпринимателей
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