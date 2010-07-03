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03 октября, 21:36

Более половины россиян не хотят открывать свой бизнес – опрос

общество экономика

03 октября, 21:36

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Фото: depositphotos/Vitaly.R

Более половины россиян не хотят открывать свой бизнес. Об этом свидетельствуют данные из исследования РАНХиГС.

Более половины (57,6%) россиян не желают создавать собственный бизнес. Основными причинами такого решения горожане называют отсутствие стартового капитала (56,3%), налоги (41,7%), бюрократию (30,9%), конкуренцию (30,3%) и дефицит необходимых знаний (30%).

По данным исследования, о своем намерении открыть бизнес в ближайшее время заявили всего 4,3% респондентов. Еще 26% опрошенных хотят открыть собственное дело, но не имеют на это возможностей, передает РИА Новости.

В ходе опроса выяснилось, что основать свое дело стремятся мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. Социологи также отметили, что желание больше проявляют жители столичных, краевых и областных центров РФ.

Аналитики считают, что активность целевой аудитории можно повысить за счет государственной поддержки. Они уверены, что большая часть предпринимателей не знают о существовании господдержки и нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года с помощью портала MBM.MOS.RU столичные предприниматели получили 80,3 тысячи бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. Более 34 тысяч человек посетили около 950 разноформатных мероприятий.

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общество экономика

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