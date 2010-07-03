Форум "Молодой предприниматель Москвы" пройдет в октябре

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ежегодный форум "Молодой предприниматель Москвы" состоится в столице 12 октября, сообщает портал мэра и правительства города.
Ожидается, что его участниками станут порядка 15 тысяч студентов и учеников старших классов, планирующих развивать свои бизнес-проекты. Для гостей организуют тематические отраслевые сессии
по направлениям Beauty, Food, Fashion и Startup. Своим опытом поделятся основатель сети имидж-лабораторий Игорь Стоянов, ресторанный критик и фуд-блогер Григорий Мосин, телеведущий и дизайнер Александр Рогов.
"Приглашаем школьников и студентов, которые интересуются предпринимательством. Приходите послушать экспертов, пообщаться с талантливыми сверстниками, обменяться идеями и планами на будущее. Здесь вы можете найти единомышленников и даже сделать первые шаги к успешной карьере. 100 ребят и девушек по итогам форума получат возможность развивать свой проект в бизнес-акселераторе", – отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
На мероприятии выступят директор службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центрального банка РФ Михаил Мамут, президент Содружества организаций по развитию бизнеса и ведущий маркетинговый эксперт в России Вадим Ширяев, основатель Института публичных выступлений и конфликтологии Ирины Баржак, представитель Института коммуникации Шульца фон Туна (Гамбург) в России Элеонора Сандуленко.
Для участия в конкурсе Startup Battle нужно до 10 октября заполнить онлайн-заявку с описанием своего проекта на сайте форума. Победителям достанутся призы-сертификаты на обучение по программе МВА Intensive, на курс занятий в бизнес-акселераторе или место в коворкинге ГБУ "Малый бизнес Москвы".
Форум будет продолжаться с 12:00 до 21:00. Вход бесплатный, но требуется регистрация.
В комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказали, что в Москве за семь месяцев 2019 года новых индивидуальных предпринимателей стало больше на 9%. Это 44,7 тысячи бизнесменов. К 1 августа число ИП в столице составило 343 тысячи.
Городские власти создают систему преференций для ИП. Это, в частности, прямая финансовая и информационная поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам.
Летом в столице обновили портал для малого и среднего бизнеса MBM.MOS.RU. Там есть актуальная информация для предпринимателей.
На сайте появился личный кабинет. После регистрации в режиме онлайн можно записаться на обучающие мероприятия, которые будут отображаться в персональном календаре.
MBM.MOS.RU – проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение дает бесплатные консультации, проводит обучающие мероприятия, в том числе мастер-классы, тренинги, семинары. С начала года сервисами для предпринимателей воспользовались более 21 тысячи раз.
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