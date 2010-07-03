"Начинал без вложений". Как несовершеннолетние москвичи открывают собственные фирмы

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Несовершеннолетние москвичи открывают собственные фирмы
В столице растет число молодых бизнесменов, передает телеканал Москва 24. Свое дело открывают даже подростки.
16-летний Дмитрий рассказал телеканалу Москва 24 о своем деле, которому уже второй год. Молодой человек продает за рубеж товары, сделанные в России.
"Мне стало интересно, если продавцы из других стран могут привозить столько товаров сюда, то почему мы не можем продавать товары российских производителей за границу. Первое, что пришло в голову, – сувенирная продукция, матрешки и так далее", – рассказал молодой бизнесмен.
Он признался, что начинал без вложений – на первый отправленный заказ потратил 500–1000 рублей. Сперва работал один из дома, самостоятельно общался с клиентами и упаковывал товары.
"Потом наступил тот момент, когда комната была завалена рабочей техникой, бланками и так далее, и я решил снять свой первый офис площадью 10 квадратов", – поделился Дмитрий.
По его словам, за несколько лет он продал более 100 тысяч товаров в 10 международных онлайн-магазинах, зарабатывая таким образом от 500 тысяч до миллиона рублей в месяц. Затем бизнесмен набрал команду таких же подростков. Четыре человека работают в штате компании.
Родители ребят сперва удивлялись их успехам, теперь же понимают – поколение другое.
"Мы в 15 лет были немного другими, о других профессиях мечтали – стать врачом, милиционером, поваром. Сейчас по-другому, дети стали более самостоятельными. Я это поддерживаю, если дочь считает это правильным, пусть так будет", – поделилась мнением мать одной из сотрудниц Дмитрия.
По данным Федеральной налоговой службы, в России на начало года зарегистрировались почти 400 несовершеннолетних бизнесменов, половине из них нет и 17 лет.
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