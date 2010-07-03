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Экономика

08:16

"Активные граждане" выберут меры поддержки московского бизнеса

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Участники проекта "Активный гражданин" проголосуют за самые эффективные меры поддержки малого и среднего бизнеса, передает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут выбрать один или два варианта ответов из перечня. Он включает в себя субсидирование, поддержку экспорта, цифровизацию госуслуг для бизнеса, обучение навыкам предпринимательства, консультации по вопросам ведения бизнеса, поддержку бизнеса в сфере высоких технологий и поддержку предприятий, работающих под марками сетевых компаний (франчайзинг). Меры поддержки обсуждают в рамках подготовки проекта городского бюджета на 2020–2022 годы.

В октябре сообщалось, что за семь месяцев 2019-го предпринимателей в столице стало больше на 9%. Число ИП по данным на 1 августа составило 343 тысячи.

Правительство Москвы создает для ИП систему преференций: прямую финансовую поддержку, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационную поддержку. Для впервые зарегистрированных ИП действуют двухлетние налоговые каникулы.

Летом для малого и среднего бизнеса перезапустили портал mbm.mos.ru. На нем собрана вся актуальная информация для предпринимателей. Функционал сайта обновили с учетом их запросов. Осенью там появился новый сервис.

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