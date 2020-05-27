Продлен прием заявок на участие в программе Biomedtech проекта "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на участие в программе для инновационных стартапов Biomedtech проекта "Московский акселератор" продлили до 11 июня. Новая программа посвящена биомедицинским технологиям и фармацевтике, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жюри выберет 30 лучших проектов, которые смогут пройти акселерацию и вывести свои решения на рынок при поддержке экспертов и партнеров программы

В течение 10 недель участники будут проходить обучение и с помощью экспертов дорабатывать свои решения. В рамках итоговой защиты проектов предприниматели смогут найти инвесторов. Выпускники акселератора получат возможность запустить пилотные версии своих разработок совместно с партнерами программы.

В программе предусмотрено четыре группы разработок. Это биомедфарм (современные фармацевтические технологии и препараты для точечного терапевтического воздействия на организм) и цифровая медицина (цифровизация лабораторий и дистанционный контроль за состоянием здоровья человека).

Еще две группы: лабораторная диагностика (новые тесты и технологии производства) и биотех (персонализированная медицина, борьба с COVID-19 и минимизация угроз возникновения эпидемий).

Проект "Московский акселератор" запустили в ноябре 2019 года. Он поддерживает проекты, связанные с созданием инновационных продуктов и технологий.