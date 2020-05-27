Продлен прием заявок на участие в программе Biomedtech проекта "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прием заявок на участие в программе для инновационных стартапов Biomedtech проекта "Московский акселератор" продлили до 11 июня. Новая программа посвящена биомедицинским технологиям и фармацевтике, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жюри выберет 30 лучших проектов, которые смогут пройти акселерацию и вывести свои решения на рынок при поддержке экспертов и партнеров программы
В течение 10 недель участники будут проходить обучение и с помощью экспертов дорабатывать свои решения. В рамках итоговой защиты проектов предприниматели смогут найти инвесторов. Выпускники акселератора получат возможность запустить пилотные версии своих разработок совместно с партнерами программы.
В программе предусмотрено четыре группы разработок. Это биомедфарм (современные фармацевтические технологии и препараты для точечного терапевтического воздействия на организм) и цифровая медицина (цифровизация лабораторий и дистанционный контроль за состоянием здоровья человека).
Еще две группы: лабораторная диагностика (новые тесты и технологии производства) и биотех (персонализированная медицина, борьба с COVID-19 и минимизация угроз возникновения эпидемий).
Проект "Московский акселератор" запустили в ноябре 2019 года. Он поддерживает проекты, связанные с созданием инновационных продуктов и технологий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: