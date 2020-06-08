Международные эксперты отметили московскую программу поддержки бизнеса

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Собственная программа поддержки бизнеса, которая была предложена Москвой в период пандемии коронавируса в дополнение к общенациональной, стала эффективной. Российская столица и ее меры отличаются не только от регионов страны, но мегаполисов мира, приводит журнал "Компания" аналитику компании Ernst & Young.

По словам специалистов компании "Эрнст энд Янг", данное сравнение позволяет назвать Москву единственной столицей, где применяются широкие меры антикризисной помощи как крупному, так и малому бизнесу. Отмечается, что получить поддержку могут более 20 тысяч компаний и предприятий.

В результате Москва опережает Лондон, Нью-Йорк, а также Гонконг.

15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.

Известно, что для поддержки предпринимателей власти столицы разработали три пакета мер. Они вступали в силу 24 марта, 31 марта и 15 апреля. Так, меры были направлены, как отмечают аналитики, на помощь наиболее уязвимому сектору бизнеса (малому и среднему).

Ранее говорилось, что столичные предприниматели с начала мая получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования. Поданы документы на общую сумму 180 миллиардов рублей.

Кроме того, стало известно, что объем инвестиций в основной капитал столичных компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее.