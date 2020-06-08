Международные эксперты отметили московскую программу поддержки бизнеса

Фото: Москва 24
Собственная программа поддержки бизнеса, которая была предложена Москвой в период пандемии коронавируса в дополнение к общенациональной, стала эффективной. Российская столица и ее меры отличаются не только от регионов страны, но мегаполисов мира, приводит журнал "Компания" аналитику компании Ernst & Young.
По словам специалистов компании "Эрнст энд Янг", данное сравнение позволяет назвать Москву единственной столицей, где применяются широкие меры антикризисной помощи как крупному, так и малому бизнесу. Отмечается, что получить поддержку могут более 20 тысяч компаний и предприятий.
В результате Москва опережает Лондон, Нью-Йорк, а также Гонконг.
15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.
Известно, что для поддержки предпринимателей власти столицы разработали три пакета мер. Они вступали в силу 24 марта, 31 марта и 15 апреля. Так, меры были направлены, как отмечают аналитики, на помощь наиболее уязвимому сектору бизнеса (малому и среднему).
Ранее говорилось, что столичные предприниматели с начала мая получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования. Поданы документы на общую сумму 180 миллиардов рублей.
Кроме того, стало известно, что объем инвестиций в основной капитал столичных компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее.
Субсидии на выплату зарплат получили почти 1 млн заявителей от бизнеса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: