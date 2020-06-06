Получить поддержку и найти партнеров: какие услуги доступны предпринимателям онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На бизнес-площадках столичные предприниматели могут подавать заявки на получение поддержки, консультироваться у специалистов и проходить обучающие курсы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Узнать о видах поддержки и подать заявку на отмену арендных платежей можно через портал mos.ru. Там работает специальный раздел, который открывает для москвичей доступ ко всем городским и федеральным антикризисным программам.

Для оформления услуги по отмене платежей за аренду необходимо подать в департамент городского имущества документы о приостановке работы и фотографии, подтверждающие вид деятельности. Рассмотрят как бумажные, так и электронные обращения. Заявку можно подать до 31 декабря.

Всего юридические лица и индивидуальные предприниматели на портале могут воспользоваться более 180 услугами и сервисами. На сайте владельцы бизнеса могут в том числе направить сведения в Торговый реестр города Москвы, узнать о начислениях от государственных ведомств, также в личном кабинете работодатели могут управлять цифровыми пропусками сотрудников.

"Поддержка деловой активности предпринимателей в период вынужденных ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, – одна из ключевых задач правительства Москвы. Цифровая экосистема взаимодействия города и бизнеса помогает поддерживать бизнес-процессы, в том числе в удаленном режиме работы, что особенно важно для защиты сотрудников от коронавирусной инфекции", – рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На портале mbm.mos.ru для предпринимателей представлено более 20 онлайн-продуктов. В прошлом месяце сайт предоставил возможность горожанам подавать заявки на субсидии онлайн.

"Появление такого сервиса даст возможность максимальному количеству предпринимателей воспользоваться финансовой поддержкой от города, не подвергая свое здоровье дополнительному риску. На сайте также можно предварительно проверить комплект документов и правильность оформления заявки", – объяснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Через сайт москвичи могут также принять участие в бизнес-проекте "Онлайн-академия МБМ". Кроме того, с помощью сайта можно пройти другие обучающие программы по развитию своего бизнеса и воспользоваться бухгалтерскими, маркетинговыми и закупочными сервисами.

С сентября 2019 года в городе также функционирует платформа Московского инновационного кластера. В нем в том числе систематизированы финансовые и нефинансовые меры помощи бизнесу в сложившихся условиях. Большим спросом сейчас пользуются услуги по подбору помещения в аренду.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Он объединяет около 70 различных мер.

Среди них есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

На сегодняшний день система мер поддержки столичных компаний и жителей города включает 19 федеральных и 49 московских финансовых инструментов. Полный список программ по поддержке малого и среднего бизнеса можно найти на mos.ru.

