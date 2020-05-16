Новый сервис по подбору мер поддержки бизнеса и граждан заработал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления.

"С помощью пошагового алгоритма пользователи узнают о том, какими мерами они могут воспользоваться", – приводятся в сообщении слова Пуртова.

В материале отмечается, что предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19. Затем нужно выбрать форму – ИП, организация или микропредприятие. Далее система покажет все доступные меры поддержки.

Также на сайте центра поддержки экономики города можно узнать о цифровом пропуске для поездок по городу, ознакомиться с последними новостями в сфере антикризисных мероприятий для столичного бизнеса, узнать об антикризисных мерах. Кроме того, предприниматели могут заполнить анкету и внести свои предложения по наиболее востребованным мерам поддержки их отрасли.

Ранее правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии. Поручение дал Владимир Путин.

Условие для получения субсидии – сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабмина, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.

Кроме того, ранее стало известно, что мораторий на арендные платежи позволит столичным предпринимателям три месяца экономить на расходах. Городские власти разработали и приняли три пакета мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.