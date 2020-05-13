Власти Москвы рассказали о помощи, оказанной бизнесу в сфере арендных платежей

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что мораторий на арендные платежи позволит столичным предпринимателям три месяца экономить на расходах, передает Агентство "Москва".

Он напомнил, что городские власти разработали и приняли три пакета мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Ефимов сообщил, что общий объем платежей, которые не будут осуществлены, составит порядка 1,4 миллиарда рублей.

В то же время Ефимов отметил, что многие предприятия арендуют коммерческую недвижимость. В связи с этим, по словам заммэра, были приняты меры по поддержке арендодателей в случае, если они вдвое снизили взимаемую плату за использование недвижимости. Ефимов подчеркнул, что такую помощь получит около 6,5 тысячи собственников на общую сумму 15,3 миллиарда рублей.

Ефимов напомнил, что для поддержки бизнеса государством и городом предложены специальные механизмы. Особенно это касается малых предприятий, которым обещана помощь, в частности, в области получения льготных кредитов. Заммэра отметил, что самое главное в условиях пандемии – "поддержать предприятия в части обязательных платежей".

В свою очередь, эксперты международной консалтинговой компании Ernst&Young отметили, что в Москве предприняты меры по поддержке определенных сегментов бизнеса и социальных слоев, которые дополняют решения, принятые на федеральном уровне. По словам специалистов организации, помощь, предложенная городским правительством, нацелена на облегчение финансовой нагрузки компаний, пострадавших от коронавируса, а также на создание базы для последующего восстановления бизнеса.

В компании подчеркнули, что механизмы, разработанные и принятые в Москве, выделяют город не только в России, но и среди крупнейших мегаполисов мира.

"Наряду с федеральными мерами три пакета поддержки, предложенные в Москве для отдельных категорий компаний, позволяют подобрать индивидуальный набор инструментов для преодоления периода ограничительных мероприятий. Меры поддержки направлены на увеличение ликвидности компаний, преимущественно относящихся к сегменту МСП. Основные мероприятия включают льготное кредитование, возмещение части затрат, введение отсрочек по уплате отдельных видов налогов", – отметили в компании.