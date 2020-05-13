Сергунина: продлен срок приема заявок на получение статуса соцпредприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице продлили срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что недавно были утверждены субсидии для соцпредприятий, которые позволят возместить до 1 миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам.
"По нашей оценке, этим видом поддержки сможет воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Заммэра пояснила, что срок приема заявок увеличат на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими из-за COVID-19.
Для социальных предпринимателей размер компенсации процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности, а также на приобретение зарубежного оборудования будет равен ключевой ставке ЦБ.
Компании смогут возместить до 35% затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25% при установке на предприятии импортного. На эту поддержку компании смогут рассчитывать при покупке оборудования в лизинг. Кроме того, до 70% затрат смогут компенсировать социальные предприятия на оплату коммунальных услуг до конца 2020 года.
Заявки принимают по электронной почте: social@mbm.ru либо в департаменте предпринимательства и инновационного развития.
Ранее сообщалось, что столичным компаниям открыли доступ на получение городских субсидий в онлайн-режиме. Соответствующая услуга появилась на портале mbm.mos.ru.
Несмотря на запуск онлайн-сервиса, документы по-прежнему можно подать напрямую в департамент предпринимательства и инновационного развития. Он располагается по адресу: Романов переулок, дом 4, строение 2. Время приема: с понедельника по четверг – с 09:00 до 16:00, в пятницу – с 09:00 до 15:00.
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