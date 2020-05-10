Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается на сайте кабмина.

Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии. Поручение дал Владимир Путин.

"Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника – можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат", – уточняется в сообщении.

Условие для получения субсидии – сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабмина, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отмечал, что правительство должно расширить объем поддержки малого и среднего бизнеса. При этом он добавил, что выдавать помощь "всем поголовно" будет неэффективной мерой с точки зрения расходов.

4 мая правительство выделило Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Правительство также приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Среди них – отсрочка арендных и налоговых платежей, специальные кредитные программы и мораторий на банкротство.